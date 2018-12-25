С 25 по 29 января 2019 года 90 ветеранов Великой Отечественной войны из 20 стран мира, где живут сейчас, приедут в Санкт-Петербург на мероприятия, посвящённые 75-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Все они являются участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет по внешним связям Петербурга.

В культурную столицу России приедут ветераны из Болгарии, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Украины, Финляндии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Ветераны будут участвовать в традиционной церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Это самое большое в мире место захоронения жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбёжек, обстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. В 1941–1944 годах здесь ежедневно хоронили до 10 тысяч человек.

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