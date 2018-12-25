В Брянске разрушили брак 41-летней женщины и молодого азербайджанца.

Нарушение выявила сотрудники прокуратуры Советского района Брянска в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства. Выяснилось, что 41-летняя жительница Брянска заключила брак с 36-летним азербайджанцем без намерения создания семьи.

Свадьба нужна была для получения разрешения на временное пребывание мужчины на территории Российской Федерации. Как пояснили изданию «Брянск Today» в пресс-службе ведомства, по результатам проверки прокуратурой района в Советский районный суд направлен иск о признании брака недействительным. Запись о заключении брака будет аннулирована.

Minval.az