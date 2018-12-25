В Краснодарском крае ночью 25 декабря около мыса Железный Рог сел на мель сухогруз, который шел под флагом Монголии.

Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Сухогруз Surov под флагом Монголии шел из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ». Судно откинуло на мель в ночь на 25 декабря. На борту сухогруза находились 11 членов экипажа, среди которых девять россиян и два азербайджанца.

Капитан судна запросил помощь в 02:00, в 04:20 на корабль стала поступать вода и экипаж сухогруза решили эвакуировать. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пинягин Сергей (@ulica_kaminskogo) 25 Дек 2018 в 1:43 PST

Minval.az