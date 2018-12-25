Президент России Владимир Путин согласился на подписание документов, которые учреждают в ОДКБ институт партнеров и разрешают странам-участницам направлять на саммит организации не только глав государств, но и премьеров. Распоряжения президента опубликованы на официальном порталеправовой информации, сообщает РИА Новости.

Подписание протоколов целесообразно провести на саммите ОДКБ, следует из документов.

«Принять предложение правительства России о подписании второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года… (и) третьего протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», — говорится в распоряжениях.

Президент РФ также разрешил МИД России в ходе переговоров о подписании этих протоколов вносить в их проекты изменения, не имеющие принципиального характера.

Проект второго протокола предполагает, что страны-участницы могут быть представлены в главном органе ОДКБ — Совете коллективной безопасности — не только лидерами, но и премьерами.

Проект третьего протокола вводит в устав ОДКБ понятие «партнера организации». Если наблюдатели ОДКБ — это страны и организации, заинтересованные в изучении ее правовой базы и опыта работы, то партнерами будут страны и организации, решившие вести с ОДКБ взаимовыгодное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, партнеры — в отличие от наблюдателей — будут принимать обязательства по участию в практических мероприятиях ОДКБ.

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