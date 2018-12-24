Уникальный концерт на сцене государственного Кремлевского дворца пройдет 4 июня 2019 года, говорится в сообщении компании Berin Iglesias Art.

Известные оперные певцы Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько выступят в сопровождении симфонического оркестра и хора.

«Безусловно, этот уникальный концерт войдет в историю музыкальных представлений, на которые зрители приедут со всего мира. Это выступление можно сравнить с концертом Нетребко и Хворостовского на Красной площади или с первым концертом трех легендарных теноров — Доминго, Каррераса и Паваротти, который состоялся в Риме в 1990 году», — заметил продюсер концерта Максим Берин, слова которого приводит пресс-служба.

В Кремлевском дворце прозвучат как классические арии, так и популярные мелодии.

Народная артистка России Анна Нетребко выступает на лучших российских и зарубежных площадках, таких, как Мариинский театр, Metropolitan Opera, Carnegie Hall. В ее репертуаре множество ролей в операх Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Джузеппе Верди и других композиторов.

Муж Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов, знаменит партиями Макдуфа («Макбет» Верди) в Баварской государственной опере в Мюнхене, Андре Шенье в Пражском национальном театре, Манрико («Трубадур» Верди) в Венской государственной опере.

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