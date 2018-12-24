Двое граждан Азербайджана погибли, еще трое пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на федеральной дороге М4 «Дон» в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«На 773-м километре трассы М4 «Дон» в Богучарском районе столкнулись микроавтобус и фура. Пострадали пять человек, двое из них погибли», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие — граждане Азербайджана. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Бобровского района, авария произошла в 10.40 мск (11.40 — бак.вр.).

«Микроавтобус Mercedes (Азербайджан) и фура Mercedes. Пока информации точно нет, но вроде бы там фура микроавтобус Mercedes догнала. Информация, что микроавтобус — частный, девять человек ехали. Двое погибших и трое пострадавших. Скорая забрала, а в каком состоянии — пока неизвестно», — сказала собеседница агентства.

В облдепартаменте здравоохранения «Интерфаксу» сообщили, что пятеро граждан Азербайджана, получивших ранения в ДТП на трассе М4 «Дон» в Воронежской области, остаются в местной райбольнице. Еще двоим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

«В результате ДТП в Богучарском районе погибли два человека, пострадали семь человек, пятеро из которых госпитализированы. При этом двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести», — сказал представитель департамента.

Minval.az