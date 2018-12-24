Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA. Стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым.
Как сообщает МО АР, с применением 152 мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника.
Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям.