Телеканал «Россия 24» показал репортаж, посвященной Азербайджану.

В рамках выставки Bakutel-2018 в начале декабря президент Ильхам Алиев дал интервью журналистке телеканала Марии Гладких. Корреспондент телеканала свободно разговаривала с главой государства на турецком языке.

Услышав чистую турецкую речь, азербайджанский лидер поинтересовался, будет ли интервью на турецком? Журналистка ответила, что беседа будет на русском языке. «Вы и по-турецки хорошо разговариваете!» — с улыбкой сказал Ильхам Алиев.

Minval.az