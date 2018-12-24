Президент Азербайджана Ильхам Алиев за минувшие 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги «Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018» и одноименного фильма сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что если общенациональный лидер Гейдар Алиев был Спасителем Азербайджанского государства, его последователь Ильхам Алиев за последние 15 лет развивал это государство, продемонстрировал новую модель управления и утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

«Ильхам Алиев за 15-летний период президентства продемонстрировал, что обладает глобальным и системным стратегическим мышлением. Как проводимая им внутри страны работа, так и реализуемая внешняя политика, осуществляемые по его инициативе платформы сотрудничества, претворяемые в жизнь проекты международного и регионального значения, будут приносить пользу Азербайджану и его гражданам, послужат усилению государства и спустя многие десятилетия, столетия. Благодаря этим инициативам, Азербайджан, который не имеет прямого выхода к открытому морю, получил статуса транспортно логистического центра региона, по территории которого было обеспечено прохождение международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это, как отметил глава государства, позволило Азербайджану лидировать в конкуренции за международные перевозки, а также вносить важный вклад в развитие ненефтяного сектора. Благодаря крупномасштабным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе президента Азербайджана, страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Запада. Азербайджан сегодня является единственным альтернативным источником в энергообеспечении Европы, и сегодня энергообеспечение некоторых стран на 30-40 процентов осуществляется за счет Азербайджана», — сказал помощник президента.

Али Гасанов подчеркнул, что обеспеченная под руководством президента Ильхама Алиева стабильность в стране делает Азербайджан привлекательным источником экспорта, который не сулит геополитических проблем, а также энергетическим и транспортным узлом.

«Таким образом, Азербайджан делает редизайн энергетической и транспортной карты континента. Проекты, заложенные и реализованные Ильхамом Алиевым, – транснациональные нефте- и газопроводы, межконтинентальные транспортные коридоры, введенные в эксплуатацию коммуникационные линии, порты и верфи, аэропорты, многочисленные культурные, медицинские объекты, общенациональные программы, реализуемые в сфере науки, образования, обеспечат благополучие Азербайджана, устойчивое развитие нашего государства», — добавил Али Гасанов.

Помощник президента также сказал, что последние 15 лет Президент Ильхам Алиев уделял внимание развитию регионов страны, образованию молодежи, государственным инвестициям в человеческий капитал, социальным правам и социальной защите гражданина, уделял особое внимание концептуальной политике по охране здоровья граждан, охране национально-духовных ценностей, воспитанию нового поколения в духе верности своему историческому наследию. Али Гасанов также сказал, что за исключением Армении, Азербайджан построил взаимовыгодные связи со всеми соседними странами.

Minval.az