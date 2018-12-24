Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган уверены в дальнейшем расширении связей между Азербайджаном и Турцией.

«Главы государств в телефонной беседе отметили важность 2018 года с точки зрения укрепления дружеских и братских связей, взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в дальнейшем расширении отношений в ближайшие годы», — сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Р.Т.Эрдоган поздравил И.Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе во имя процветания народа Азербайджана.

Minval.az