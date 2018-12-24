Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», — сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.

Он отметил, что в 2018 году «заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении».

«Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», — цитирует слова посла агентство «Интерфакс».

Minval.az