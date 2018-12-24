Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет финансовой и политической поддержки у Москвы, и власти России готовы поддержать его как будущего лидера страны, пишет Bloomberg.

В начале декабря представитель политика встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и передал письмо с просьбой о политической поддержке, сообщил источник агентства в Москве, информированный о ливийской политике.

По его словам, это не первый визит в Россию представителей Каддафи-младшего. Он хочет получить финансовую помощь, а также посредничество в переговорах с ливийскими центрами власти, чтобы заручиться поддержкой на президентских выборах.

Как уточняет агентство, Саиф аль-Ислам мог бы принять участие в национальных выборах, которые Организация Объединенных Наций хочет провести в 2019 году. По словам источника Bloomberg, Россия пока не решила, будет ли поддерживать какого-то конкретного кандидата на выборах в Ливии.

Каддафи-младший недавно вышел из тюрьмы по амнистии. С 2011 года его разыскивает международный уголовный суд.

Minval.az