Бейонсе, которая в июне 2017-го родила своих близнецов Руми и Сэра, нечасто публикует их фотографии. До этого поклонники певицы имели возможность полюбоваться на малышей уже больше, чем полгода назад — во время каникул семейства в Европе. Но на днях Бейонсе поделилась парой новых снимков, которые растрогали ее фанатов.

На первом фото певица запечатлела своих малышей сидящими на краю пляжа в набегающих волнах прибоя и любующимися на закат. Правда, поклонники Бейонсе немного удивились тому, что близнецов засняли сидящими спиной к «зрителям». Впрочем, и на втором кадре, которым поделилась певица, где она держит Руми на руках, лица девочки тоже не видно. По всей видимости, после рождения близнецов Бейонсе, которая раньше никогда не скрывала лицо своей старшей дочери – Блю Айви — решила изменить свою «стратегию» и впредь соблюдать «приватность» в отношении своих детей.

Как пишут мировые СМИ, в Индии 37-летняя Бейонсе с супругом Джей Зи и детьми оказалась не случайно. Она прилетела сюда по делу. А после того, как выполнила свои обязательства, решила воспользоваться возможностью отдохнуть с семейством в этой стране. Что же касается деловой цели ее поездки, то в Индию она прилетела по приглашению бизнесмена Микеша Амбани, обладателя колоссального состояния в 42 миллиарда долларов, считающегося самым богатым человеком в этой стране. Амбани попросил Бейонсе спеть на свадьбе его дочери Иши, которая вышла замуж за Ананда Примала, сына другого индийского миллиардера. Сколько именно заплатили Бейонсе за ее выступление, не сообщается. Известно только, что речь шла о шестизначной сумме.

Minval.az