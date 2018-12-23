Анастасия Волочкова уже некоторое время пытается строить певческую карьеру. Балерина записала несколько композиций, написанных для неё авторами, а теперь взялась за классику. Недавно она перепела песню Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мною» из телефильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Накануне Анастасия впервые исполнила эту композицию перед широкой публикой, а уже в ближайшее время представит клип на эту песню.

Волочкова подчеркнула, что получила от Примадонны личное разрешение на исполнение произведения. Алла Борисовна тем самым оказала ей большую честь.

«Первой исполнительницей этой песни была Алла Пугачева и навсегда это в нашей памяти. Для меня большая честь, что такая легенда дала мне разрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня на большую сцену в качестве поющей балерины с песней Игоря Николаева с его песней «Балерина», написанной им для меня», — цитируют российские СМИ Волочкову.

Поклонники балерины отреагировали на её выступление неоднозначно. Одни фанаты высказывают точку зрения, что Анастасия двигается в правильном направлении и эта песня ей подходит. Другие критикуют, что, мол, каждому надо заниматься своим делом: Пугачевой — петь, а Волочковой — танцевать.

Minval.az