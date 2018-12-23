Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, которые сданы в эксплуатацию.

Как сообщает МО АР, сначала руководящий состав Министерства Обороны возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, и почтили память великого вождя.

Затем министр обороны и руководство министерства приняли участие в открытии нового клуба. Министру обороны было доложено, что в двухэтажном клубе имеются актовый зал на 520 мест, музей Гейдара Алиева, кинотеатр, зал для брифингов и другие служебные помещения. В здании установлена система автоматического управления освещением. Клуб оснащен акустической системой и системой центрального кондиционирования. Вокруг здания проведены работы по благоустройству, заложен асфальт и созданы полосы озеленения. Все комнаты оборудованы мебелью и обеспечены линиями коммуникации.

Министр обороны и руководящий состав министерства также ознакомились с зимним плавательным бассейном и стрелковым тиром учебного заведения, в которых завершены работы по капитальному ремонту.

После открытия здания и ознакомления с территорией, министр обороны дал указания в связи с дальнейшим улучшением служебных, социально-бытовых, жилищных и коммунальных условий военнослужащих.

В ходе встречи с офицерами и курсантами военно-учебного заведения министр обороны генерал-полковник З.Гасанов, говоря о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии согласно указанию президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами господина Ильхама Алиева, важных мероприятиях, осуществляемых в системе военного образования, а также совершенствовании организационно-штатной структуры, довел до их сведения важные задачи, предстоящие выполнить в сфере боевой и морально-психологической подготовки личного состава.

Министр обороны отметил, что с целью повышения боеспособности армии на вооружение принимаются самая современная военная техника, ракетные и артиллерийские системы, другие средства военного назначения, проводятся модернизация и широкомасштабные военные учения различного уровня, строятся новые полигоны, а также осуществляется деятельность в других направлениях.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что вопросы обеспечения, здоровья и социально-бытовых условий военнослужащих находятся в центре внимания и для их улучшения сдаются в эксплуатацию новые военные городки, военнослужащим выдаются квартиры для постоянного проживания и служебного пользования, которые являются приоритетными направлениями государства.

Министр подчеркнул, что каждый офицер Азербайджанской Армии должен стать образцовым примером для всего личного состава, которым он командует, быть преданным своему государству, служить с любовью Отечеству и родной земле, испытывая ненависть к врагу.

В завершении своего выступления министр обороны пожелал личному составу училища успехов на службе и поздравил их с наступающим 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Министр выразил уверенность, что каждый военнослужащий, глубоко осознавая ответственность стоящих перед ним задач, внесет огромный вклад в дело укрепления обороноспособности Родины.

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