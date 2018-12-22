Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев. Об этом 21 декабря сообщает RTVI.

Фриланд отметила, что задержание граждан их страны — незаконное.

По словам главы МИД, США и Великобритания также выразили поддержку Канаде: «Великобритания уверена, что Канада проводит справедливое и прозрачное судебное разбирательство в отношении Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei, соблюдая международно-правовые обязательства с США в своем договоре о выдаче».

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сообщил, что США «глубоко обеспокоены задержание в Китае двух канадцев» и добавил, что власти также призывают к их немедленному освобождению.

В Китае задержали двух граждан Канады, которых обвиняют в деятельности, подрывающей государственную безопасность страны. Один из них — писатель и предприниматель Майкл Спейвор, его задержали 12 декабря. Другой — бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, о задержании которого стало известно 11 декабря.

Также МИД сообщало о задержании третьего канадца, но по данным Global News, его задержали из-за проблемы с его визой.

Неизвестно, связано ли задержание канадцев с задержанием финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, но Китай грозил Канаде ответными мерами, если финдиректора Huawei не отпустят.

Задержание Коврига произошло за несколько часов до судебного заседания в Канаде по делу Ваньчжоу. Ее задержали 1 декабря в Ванкувере по запросу США. Финансового директора подозревают в том, что она лично участвовала в незаконной схеме Huawei, которая нарушала санкционный режим в отношении Ирана.

12 декабря суд в Канаде решил выпустить ее под залог в 10 млн канадских долларов (около $7,4 млн).

Minval.az