Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Безусловно, речь идёт о временной отсрочке операции», — цитирует Anadolu турецкого лидера.
По словам Эрдогана, Трамп спрашивал у него, сможет ли Турция очистить регион от боевиков.
«Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов… На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась, и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь требуется логистическая поддержка Турции», — сказал Эрдоган.
Он отметил, что после этого разговора Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии.
Президент Турции добавил, что Анкара не претендует на сирийские земли, однако занимает решительную позицию в отношении действий террористов в Сирии.