Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Безусловно, речь идёт о временной отсрочке операции», — цитирует Anadolu турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Трамп спрашивал у него, сможет ли Турция очистить регион от боевиков.

«Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов… На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась, и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь требуется логистическая поддержка Турции», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что после этого разговора Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии.

Президент Турции добавил, что Анкара не претендует на сирийские земли, однако занимает решительную позицию в отношении действий террористов в Сирии.

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