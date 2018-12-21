Согласно плану совместной деятельности на 2018-й год между Министерством Обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, проведены встречи в объединениях и видах войск Азербайджанской Армии.

Как сообщает МО АР, выступившие в ходе встреч рассказали о мерах, принимаемых государством в деле сохранения национально-духовных ценностей, роли религии в воспитании молодежи в военно-патриотическом духе, причинах, порождающих радикализм и способах борьбы с ним, а также довели до внимания личного состава особенности просветительской работы, проводимой в этом направлении.

После совместного просмотра документального фильма «Шахадет», снятого по заказу Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, военнослужащие обсудив вопросы, затронутые в фильме, высказали свои мнения и предложения.

Minval.az