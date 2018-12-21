

«Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам».

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась после встречи с президентом Александром Лукашенко, отвечая на вопрос планируется ли встреча с руководством Армении, передает БЕЛТА.

Он отметил, что надеется, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом. По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. Но я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу», – подчеркнул Станислав Зась.

При этом визит в Армению Зася не планируется, заявила в четверг пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Minval.az