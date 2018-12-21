Британский суд не поддержал попытку крупнейшего банка Азербайджана опротестовать решение низшей инстанции о запрете взыскивать его долги. Таким образом, Сбербанк и фонд Franklin Templeton получили возможность рассчитывать на возвращение своих денег, а также процентов и неустойки на территории Соединенного Королевства, сообщает агентство Reuters.

Спор начался с того, что в 2017 года МБА объявил о реструктуризации обязательств на $3,3 млрд, предложив кредиторам списать часть долга. Сбербанк с этим не согласился и оспорил решение в суде на основании правила Гиббса. Помимо этого план реструктуризации азербайджанского банка не был поддержан судами в России. Так, например, Арбитражный суд Москвы еще в мае наложил арест на 41,6% акций дочернего банка МБА в России — «МБА-Москва», а также на московскую штаб-квартиру банка на улице Рочдельской.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что согласно законодательству РФ на такое имущество обращается взыскание, оно выставляется на торги и подлежит продаже. Также долг можно будет погасить за счет средств МБА на корсчетах в банках Великобритании, открытых в фунтах.

Minval.az