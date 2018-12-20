20 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетив Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева проводятся капитальный ремонт и строительные работы.

Как сообщает МО АР, министр обороны проверил выполнение задач, которые ранее были поставлены в связи с ходом строительных работ, и дал конкретные поручения по качественному и своевременному завершению работ.

Отметив важность улучшения социально-бытовых условий курсантов, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с созданием для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам и решением ряда других вопросов.

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