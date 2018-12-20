О чем свидетельствует смена руководства азербайджанской общины Карабаха?

В Азербайджане — новая «кадрово-политическая» рокировка. По последним сообщениям, ушел в отставку председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» Байрам Сафаров. 20 декабря в Баку прошел съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на котором был избран новый состав правления, состоящий из 23 человек. Согласно решению съезда, новым председателем Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» стал сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев. Заместителем председателя общины избран Асиф Джахангиров, другим заместителем председателя общины — Эльчин Ахмедов.

Смысл подобной рокировки ясен. Более того, речь идет о давно назревшем решении. Будем реалистами: сегодня перед азербайджанской общиной Карабаха стоят уже задачи, для решения которых, простите за цинизм, ее лидеру уже недостаточно быть искренним патриотом Азербайджана, любить Карабах и быть готовым сделать все для его освобождения. Таких, по самым скептическим подсчетам, процентов этак 99 с десятыми и сотыми. Вопрос в профессиональных навыках.

Возможно, в то время, когда надо было в первую очередь заниматься вопросами обустройства беженцев, распределением помощи и т.д., на этом посту требовался административный чиновник. Но сегодня на этом посту действительно нужен профессиональный дипломат.

Конечно, велик соблазн предположить, что в ближайшее время на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наступит такой «сдвиг», после которого в процесс включатся уже те, чей статус утвержденный ОБСЕ формат определяет как «заинтересованные стороны» — армянская и азербайджанская общины Карабаха. Дело не только и не столько в смене власти в Армении. Коренным образом изменился расклад сил. Апрельские бои, представлявшие собой «точечную операцию», где Азербайджан задействовал процентов этак 10-15 своей военной мощи, оказался пусть жестокой и кровавой, но более чем наглядной демонстрацией, насколько Азербайджан опережает Армению в военном строительстве. Сегодня добавилась и «информация к размышлению» в виде тяжелых, если не сказать катастрофических, для Армении результатов Гызылгая-Гюннютской операции. Наконец, армянские военные эксперты уже с тревогой констатируют: баланс сил между Арменией и Азербайджаном как политический, так и военный, нарушен до недопустимых пределов, и это может крайне негативно сказаться на положении Армении и Карабаха. Так, в частности, считает военный эксперт Ван Амбарцумян. Его не на шутку напугала и перспектива назначения кандидата от Беларуси Станислава Зася на пост генсека ОДКБ, и поставка Азербайджану РСЗО «Полонез». По оценкам Амбарцумян, этими поставками был существенно нарушен баланс сил между Арменией и Азербайджаном, поскольку достойного аналога данному вооружению в мире просто нет. Эти системы практически неуязвимы для новейших систем ПВО и даже представляют для них существенную угрозу, поскольку лишь одним залпом могут поразить 8 тактических и стратегических целей, включая и имеющиеся на вооружении Армении российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-300ПМ и С-300В/С-300ПС. «Для ПВО значительно проще противодействовать нашему ракетному вооружению семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-Э», чем РСЗО «Полонез», — признал эксперт, добавив, что азербайджанцы уже закупили «ответку» армянским «Искандерам» в виде современных израильских ОТРК «LORA». В такой ситуации «ничего не менять» и продолжать прежнюю «политику непринятия решений» для Армении становится слишком рискованно.

Но даже если в Армении еще не «созрели» для компромисса, и переговоры общин не начнутся на будущей неделе, очевидно, что предпринятая Азербайджаном кадровая рокировка заметно усиливает «дипломатический потенциал» азербайджанской общины Карабаха. Потому как, кроме пока еще не стартовавших переговоров с участием общин, есть еще медиа-активность: пресс-конференции, политические и научные форумы, интервью… И вот с этим профессиональный дипломат, будем реалистами, справится лучше административного чиновника. И это означает, что теперь голос азербайджанской общины Карабаха зазвучит на куда более высоком профессиональном уровне. И речь тут именно о профессионализме, а не патриотизме, опыте и т.д.

А тогда уже становится понятным и другое. Есть такая армейская мудрость: «В тактике мы побеждаем оружием, в стратегии мы побеждаем маневром». Еще лучше, если в едином стратегическом замысле задействованы «маневры» не только армии, но и других ведомств, и не только силовых. Вот и в Азербайджане демонстрируют политические маневры на таком уровне, который банально ставит Армению в тупик.

Совсем недавно Азербайджан предпринял «пограничный маневр», и в Армении по-прежнему пребывают в состоянии шока: как на это реагировать? Заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян в телефонной беседе с Радио Азатутюн сначала попытался отделаться фразой, что у «Министерства обороны есть информация, которая в настоящее время огласке не подлежит». Затем решил успокоить аудиторию: «Это ни в коей мере не повлияет на нашу обороноспособность». А вот «азербайджановед» Татев Айрапетян банально проговорилась: «Пока неясно, куда будут направлены эти войска. Фактически, усиливаются резервные войска… ».

Теперь же Азербайджан предпринимает «кадрово-дипломатический» маневр, который тоже резко меняет расстановку сил уже на «информационно-политическом» фронте.

А тогда уже становится понятным: расстановка сил меняется не в пользу Армении не только в в правовой плоскости, где Азербайджан изначально обладал преимуществом. Нет сомнений в том, что Армения банально проигрывает и «гонку вооружений» с Азербайджаном, несмотря даже на то, что участвует она в этой гонке на российском «буксире». Теперь Азербайджан реализует уверенные стратегические маневры и на информационно-политическом направлении, на том «поле», где Армения еще недавно была уверена в своем полном превосходстве. И эти стратегические маневры явно вызывают растерянность Еревана. Где, конечно, не хотят мириться с тем, что речь идет не об отдельных поражениях на отдельных направлениях, а о стратегическом проигрыше страны, только вот факты — вещь упрямая.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az