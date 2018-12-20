Спецкор «Новой газеты» Илья Азар задал вопрос Владимиру Путину о гибели в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, а также деятельности частных военных компаний в Сирии, на Донбасе, в ЦАР и других странах.

Путин назвал гибель журналистов в ЦАР трагедией и напомнил, что они приехали в Африку без аккредитации. «Достоверных данных о том, что там случилось, пока нет, но рассчитываем их получить. Россия по дипканалам держит ситуацию на контроле», – сказал Путин.

На вопрос о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют поваром Путина и основателем ЧВК Вагнера, президент ответил, что все его повара – сотрудники ФСО и имеют воинские звания. Публикации о Пригожине Путин назвал политической возней.

Говоря о ЧВК, Путин сказал, что все упирается в российское законодательство. Если оно нарушено – это вопрос к прокуратуре.

«Если ничего не нарушено, что ЧВК могут действовать в любой точке мира, продавливать там свои бизнес-интересы. Так можно начать и к частной охране придираться», – сказал Путин.

Minval.az