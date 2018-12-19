Армения не строит двусторонние связи с одними странами в ущерб отношениям с другими, заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, комментируя слова статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.

Ранее Карасин выразил надежду, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения. По его словам, на фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в Армении вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным.

«Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой. Эта позиция и в дальнейшем будет лежать в основе нашей внешней политики», — сказала Нагдалян РИА Новости.

Minval.az