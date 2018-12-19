Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». Болтон также посоветовал Еревану «избавиться от исторических клише» в своих международных отношениях.

«На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным», — сказал Карасин.

По словам дипломата, Болтон велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям. «Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами», — отметил Карасин.

«Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

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