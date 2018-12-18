Как сообщал ранее Minval.az, Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной антироссийскую резолюцию о «проблеме милитаризации Крыма».

За принятие документа проголосовали 66 стран, 72 страны воздержались и 19 государств высказались против. В числе проголосовавших против резолюции оказалась и Армения, а также Белоруссия, Сирия, Иран, Куба, Венесуэла и другие страны. За принятие резолюции высказались Турция и Грузия.

В принятой резолюции отмечается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Также в ней осуждается увеличивающееся военное присутствие России в акватории Черного и Азовского морей и строительство моста через Керченский пролив.

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