По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 29 декабря, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, во всех воинских частях для родителей и родственников солдат будет проведен «День открытых дверей».

Как сообщает МО АР, посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках «Дня открытых дверей», планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы.

По случаю праздничного дня для личного состава будут проведены культурно-массовые мероприятия.

Minval.az