Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии предоставления новых квартир военнослужащим в Сабунчинском районе.

На встрече с военнослужащими и членами их семей глава государства в частности сказал:

«Вам известно, что для усиления социальной защиты военнослужащих мной несколько лет назад был подписан соответствующий Указ. Согласно Указу, семьям безупречно прослуживших военнослужащих государством предоставляются квартиры. На сегодняшний день государство предоставило квартиры 1279 семьям военнослужащих. Все квартиры очень красивые. Я лично участвовал в открытии этих зданий, и квартиры, с которыми я ознакомился сегодня, — тоже очень удобные, просторные и отремонтированные. Азербайджан является одной из редких стран, где реализуются такие программы. Это является еще одним свидетельством, примером большого внимания, уделяемого нашим государством военнослужащим».

«Должен также отметить, что улучшаются и условия службы военнослужащих. В последние годы во многих наших военных городках были проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы. Многие городки были отстроены заново. Значительно улучшены и условия службы наших военнослужащих, солдат и офицеров. Сегодня примерно 75-80 процентов наших военных городков, воинских частей, военных баз полностью отвечают стандартам. В предстоящие годы предусматривается отремонтировать остальные воинские части, которые все еще нуждаются в ремонте. Государство выделяет и впредь будет выделять средства на эти цели.

Должен также сообщить, что в последние годы были построены и сданы тысячи домов и квартир и для семей шехидов, инвалидов Карабахской войны. Только в этом году государство предоставило квартиры 626 семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны, а в следующем году будут предоставлены как минимум 800 квартир. Люди этой категории также обеспечиваются государством легковыми автомобилями. Им были предоставлены тысячи машин», — добавил президент страны.

«Решаются также проблемы наших соотечественников, пострадавших от войны. В этом году 5800 семей переселенцев были обеспечены новыми домами, квартирами. Это — рекордный показатель за последние годы. Эту политику мы будем продолжать и в следующем году.

Вам также известно, что первый Указ, подписанный мною сразу после президентских выборов нынешнего года, был об улучшении материального положения наследников шехидов. Наследникам государством предусмотрено предоставить средства в размере 11 тысяч манатов. Процесс выдачи этих средств уже начался. Около 10 тысяч семей получат от государства это денежное обеспечение. В настоящее время списки уточняются, и, таким образом, в результате осуществления этой программы тысячи семей улучшат свое материальное положение. Это внимание, проявленное государством к героизму своих шехидов, забота об их семьях. Однако, естественно, как во и всех сферах, в этой области принцип справедливости также должен быть главным», — отметил Ильхам Алиев.

Minval.az