Собеседник Minval.az – политолог Габиль Гусейнли

— У Пашиняна раздражены отсутствием поздравлений с победой на парламентских выборах со стороны лидеров ОДКБ, и в первую очередь России. Как считаете, почему не последовали поздравления?

— У армянского правительства есть все основания для беспокойства по этому поводу. Они до сих пор не получили поздравительные телеграммы из России и других стран-членов ОДКБ, точно также, как и от руководства многих зарубежных государств. Поздравления на имя Пашиняна поступило из Ливана, Госдеп США направил поздравления, было поздравление еще от главы Еврокомиссии.

Если бы Россия в свое время поздравила бы Пашиняна, все остальные страны-члены ОДКБ также последовали примеру Москвы. К примеру, когда выборы в Армении проходили в период власти Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, одной из первых стран, пославших поздравительные телеграммы, всегда была Россия. Сейчас этого не наблюдается. И это вполне очевидно, что беспокоит Никола Пашиняна, который, как и вся его команда, убежден, что провел «демократические» выборы. Однако многие наблюдатели и эксперты упоминают говорят об обратном. Поэтому прошедшие 9 декабря парламентские выборы в Армении не очень-то и положительно оцениваются со стороны мирового сообщества.

— Но уже на экспертном уровне ходят разговоры о том, что Москва обеспокоена тем, что Армения поэтапно перестает быть сателлитом России. Такое возможно?

— Этого не произойдет никогда. Армения очень зависит от России. Если до сих пор границы Армении охраняют российские военные, крупные госкомпании контролирует Россия, как в таком случае можно вообще полагать, что Пашинян будет проводить самостоятельную политику? Это невозможно. К тому же все еще в силе российско-армянский политический договор. И этот документ обязывает Ереван проводить пророссийскую политику. Если Пашинян вздумает проводить прозападную внешнюю политику, у России есть множество рычагов для того, чтобы пресечь это.

— В Ереване подчеркивают, что к узлу проблем в ОДКБ вскоре прибавится цена на российский газ. Сейчас стороны ведут переговоры, Ереван надеется снизить для себя цены. Как считаете, готова ли Россия пойти на уступки Армении в этом вопросе? И если да, что может взамен «попросить» Москва?

— Россия один раз намекнула Еревану, что намерена пересмотреть с нового года тарифы на газ. Ереван пока еще старается сохранить «спокойствие» и не паниковать в этом вопросе, так как они начали приобретать иранский газ по более низкой цене. Однако поставки газа из Ирана не могут обеспечить потребность Армении в «голубом» топливе. Поэтому, Армения продолжит переговоры с российской стороной, умоляя Москву снизить цены. Взамен Москва может потребовать от Еревана лояльности и продолжения пророссийской политики.

— Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду на то, что 2019 год даст новый импульс процессу. Как думаете, готово ли новое правительство Армении к мирному урегулированию конфликта?

— Нет, не готово. Россия на сегодняшний день старается ускорить урегулирование данного конфликта. Это связано с тем, что Москва убеждается в том, что другие ведущие западные страны заинтересованы в этом, ей кажется, что США и Евросоюз прилагают усилия, чтобы укрепить свои позиции в регионе.

Поэтому Россия старается, чтобы находящийся в их руках процесс, не перешел в «другие» руки. Именно в этом контексте и состоялся визит Лаврова в Баку. Формальным поводов визита стало его участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. Одна из основных причин его визита – вопрос урегулирования карабахского конфликта. Я не исключаю того, что Россия планирует организовать встречу Алиев–Пашинян. Хотя переговорный процесс и будет продолжен, однако у меня нет уверенности в том, что правительство Пашиняна займет конструктивную позицию. Вполне возможно, Пашинян в ходе переговоров может выдвинуть новые условия, которые удивят всех и завести тем самым переговорный процесс в «тупик». На данный момент продолжаются сложные процессы, часть которых происходят «за кулисами», и не исключено что все это в 2019 может сыграть определенную роль.

— Кстати, на прошлой неделе Пашинян встречался с Бако Саакяном. СМИ пишут о попытках армянского премьера сместить лидера карабахских сепаратистов.

— Да, Пашинян проводит «чистку» вокруг Бако Саакяна. Вскоре «очередь» может дойти и до самого лидера сепаратистов. С этой точки зрения, все эти процессы могут негативно отразиться на дисциплине так называемой «карабахской армии». Дисциплина в рядах оккупантов и так хромала, а после новых процессов может и вовсе усугубиться.

Все вопросы, связанные с обеспечением содержания оккупационных сил, связаны с финансами. А таких больших средств у армянской стороны нет. К тому же, большинство высшего офицерского состава оккупационной армянской армии являются выпускниками российских военно-учебных заведений, и они сохранили принцип руководства армией на основе «дедовщины». И подобным образом стараются поддержать «дисциплину» в войсках. Противостояние Пашинян-Саакян может негативно отразиться на ситуации в оккупационной армии. И все это может привести к эскалации на границе.

Бахтияр Сафаров

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