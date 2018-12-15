Чего не сказал в Баку глава МИД РФ?

Азербайджанское экспертное сообщество продолжает анализировать и комментировать визит в Баку главы МИД РФ Сергея Лаврова и переговоры, которые он провел в столице Азербайджана. Как и следовало ожидать, в фокусе внимания оказалась прежде всего карабахская тематика. Тем более что президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая российского министра, отметил: «…Мы сегодня обсудим также вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы надеемся, что 2019 год даст новый импульс процессу урегулирования и, конечно, рассчитываем на усилия России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта». В свою очередь, глава МИД РФ заверил: «Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Я знаю, что у Вас были контакты с премьер-министром Армении, у моего коллеги и друга Эльмара Магеррамовича Мамедъярова были контакты с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном». Как подчеркнул Сергей Лавров, «хотим чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе. Россия и в своем национальном качестве, и как участник «тройки» – Россия, США, Франция – сопредседатели Минской группы ОБСЕ будет делать все для того, чтобы способствовать достижению таких договоренностей». Затем, беседуя с журналистами, министр иностранных дел России заметил: Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен на возобновление переговоров по нагорно-карабахской проблеме и на поиск конструктивных развязок. Как отметил Лавров, «у нас была очень подробная, продолжительная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки». После чего вновь подчеркнул: «Мы как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении, и страна, которая является еще и сопредседателем Минской группы ОБСЕ вместе с американцами и французами, будем делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромиссов». Затем напомнил, что президенты Азербайджана и Армении встречались в Санкт-Петербурге «на полях» мероприятий Евразийского экономического союза и СНГ, была также встреча министров иностранных дел двух стран «на полях» Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. «Понятно, что все это проходило накануне парламентских выборов в Армении, которые состоялись 9 декабря. Сейчас, когда это событие уже позади, предстоит сформировать правительство Армении. После этого, я думаю, армянская сторона будет готова вместе с азербайджанскими коллегами, вместе с сопредседателями возобновить переговорный процесс, — сказал глава МИД РФ. — Будем стремиться искать не то что принципиально новое решение — основы урегулирования понятны, но будем стремиться находить такие тактические, если хотите, креативные идеи, которые помогут сформировать консенсус». По задумке, это должно было убедить аудиторию, что, во-первых, Россия всей душой за урегулирование конфликта, а во-вторых, высоко ценит конструктивную позицию Азербайджана.

Более того, прозвучало это на фоне явных политических «подвижек» в регионе, на которые, по логике вещей, Москва должна бы отреагировать. Нет, речь не об Армении с ее «шашлычной революцией» Пашиняна, где периодически ищут «прозападный подтекст», но находят только случаи «грантополучательства» в биографиях членов команды Никола Пашиняна. Да и, честно говоря, при нынешней экономической и военной зависимости Армении от РФ ей еще долго будет не до рывков на Запад. И не о Грузии, где, несмотря на все внутриполитические споры и коллизии, ни о каком восстановлении прежних отношений с РФ до прекращения оккупации Сухуми и Цхинвали не может быть и речи. Речь об Азербайджане, где сближаются с Западом, готовятся подписать соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС, строят трубопроводы и железные дороги в обход России, а теперь переориентируют на натовские образцы и закупки оружия.

Более того, судя по многим косвенным признакам, внимание Запада к Азербайджану в ближайшее время будет только нарастать. Сенат США утвердил на должность посла США в Азербайджане Ирли Литценбергера — его кандидатуру ранее предлагал Дональд Трамп. Литценбергер — опытный карьерный дипломат. Он в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане. Назначение на пост главы дипмиссии США в Азербайджане столь опытного «дипломатического игрока», полагают эксперты— это верный признак роста внимания Вашингтона к Баку. Где свою роль играет рост напряженности и вокруг Ирана, и в отношениях с Россией. При этом еще накануне армянские лоббисты в США заявляли, что им удалось затормозить процесс назначения Литценбергера по крайней мере до конца года. И если теперь Сенат его кандидатуру поддержал, это означает, что госдепартамент и Белый дом тихо и эффективно, как бы это помягче, убедили «армянское лобби» не мешать дипломатии. Что тоже свидетельствует о внимании к региону и важности этого самого региона. На этом фоне логично было бы ждать, что Москва постарается перехватить инициативу и озвучит в Баку нечто многообещающее, скорее всего на «карабахском поле». На первый взгляд именно этим и занимался в столице Азербайджана Сергей Лавров. Но лишь на первый взгляд. Потому как куда важнее не то, что было отмечено в оптимистичных и благожелательных заявлениях Лаврова, а то, чего в них, к сожалению, не прозвучало. Прежде всего, министр иностранных дел России не счел нужным отметить, что его страна поддерживает или хотя бы признает территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, министр не стал конкретизировать, как именно, на основе каких норм и принципов Россия видит возможные контуры урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, и самое главное, не уточнил, подразумевает ли это самое российское видение необходимость вывода войск из оккупированных азербайджанских земель.

А это уже оказалось явным контрастом с заявлениями представителей Запада. Накануне визита Лаврова в Баку принимали главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти. Который на переговорах с начальником генштаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым заявил, что НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Еще раньше заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе своего визита на Южный Кавказ в числе базовых принципов урегулирования упомянул и принцип территориальной целостности, и четыре резолюции СБ ООН, которые, добавим от себя, требуют безоговорочного вывода армянских войск со всех захваченных азербайджанских земель, включая Нагорный Карабах. Наконец, еще раньше посол США в Армении Ричард Миллс без обиняков заявил, что урегулирования без вывода войск не будет. Причем последнее заявление американского дипломата вызвало весьма нервную реакцию у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Контраст слишком явный, чтобы его не заметить. Тем более что писаные и неписаные правила дипломатии требуют в подобных случаях прежде всего излагать официальную позицию, а уже потом переходить к реверансам. И если говорить начистоту, то исполненные Сергеем Викторовичем реверансы без четкой позиции, вежливо выражаясь, вряд ли произведут ожидаемое впечатление. В особенности на фоне российского «послужного списка», изобилующего и оружейными подарками Армении, и заявлениями, что таким образом Москва, дескать, «выравнивает баланс» между Ереваном и Баку. В народе такое поведение уже давно получило не очень политкорректное определение: «Заводить дружбу на банной водице». И вот эта «банная водица», которая в изобилии лилась через микрофон там, где должны были звучать четкие и недвусмысленные заявления, лишь еще больше размывает позиции России.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az