Центральная избирательная комиссия Грузии подвела итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов.

Как сообщили журналистам в Центризбиркоме, на состоявшемся в пятницу в ЦИК заседании были официально объявлены результаты подсчета голосов и подписан итоговый протокол.

Согласно итоговым результатам, независимый кандидат в президенты, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили получила на выборах 59,52% голосов избирателей (1147701 голос), а кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе — 40,48% (780680 голосов).

Представители оппозиционных партий ЕНД и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули заседание ЦИК.

Представители оппозиции в беседах с журналистами объяснили свой протест тем, что результаты выборов, как они считают, не отражают реальную волю грузинского народа.

При этом представители «Европейской Грузии» считают, что выборы прошли с большими нарушениями. В ЕНД заявляют, что вообще не намерены считать выборы состоявшимися и признавать их результаты.

Minval.az