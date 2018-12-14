Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем и выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ. Такая информация размещена на сайте таджикского лидера, сообщает БЕЛТА.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия в сфере военного, военно-технического сотрудничества, обеспечения мира и стабильности в регионе. Была подчеркнута важная роль Организации Договора о коллективной безопасности в координации мер стран-участников в борьбе против международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, организованной и транснациональной преступности. Стороны проявили заинтересованность в укреплении взаимодействия в борьбе с негативными явлениями современного мира в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон и Станислав Зась выразили уверенность, что для обеспечения региональной безопасности и стабильности необходимы реализация соглашений, достигнутых в ОДКБ, в том числе решения об оказании материально-технической помощи Таджикистану для укрепления госграницы с Афганистаном, а также содействие в развернутой деятельности соответствующих рабочих групп, укрепление коллективного взаимодействия стран — участников организации.

Minval.az