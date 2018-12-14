Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государственный суверенитет — это святое и он не допустит его потери.

«Я всегда эту угрозу (потери суверенитета) чувствую то с одной, то с другой стороны, на то я и президент. <…> Это главный вопрос работы президента — обеспечить суверенитет страны», — заявил глава государства в Минске на встрече с российскими журналистами.

По его словам, сейчас в мире нет «абсолютно независимых государств», но суверенные существуют.

«Если нас хотят, как Жириновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред России», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Налоговый маневр

На встрече президент затронул тему налогового маневра в нефтяной отрасли России. По его словам это грозит независимости Белоруссии.

«Маневр (компенсация за налоговый маневр в России) будет, когда, некоторые говорят, будет более глубокая интеграция в Союзном государстве, а некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — сказал белорусский лидер.

Он задался вопросом, «во имя чего делаются такие вещи».

«Россия готова сегодня принять Беларусь областями или целиком в состав России? Вы подумайте о последствиях: вы готовы к этому? Как на это посмотрят в нашей стране и в вашей, да и международная общественность — не мытьем, так катаньем инкорпорация страны в состав другой страны?» — продолжил Лукашенко.

При этом белорусский президент заметил, что в любом случае столь глубокая интеграция не должна быть принуждением.

«Ладно, может быть, мы и к этому придем, но к этому надо идти, не создавая проблем. Нам же скажут, что вы за нефть страну продали», — заключил Лукашенко.

Minval.az