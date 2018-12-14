В Ереване 14 декабря прошла акция протеста против убийства жительницы Гюмри российским военнослужащим.

Акция протеста была организована перед зданием посольства России в Армении членами партии «Республика».

На плакате, который держали в руках участники акции, было написано: «Не бухай, не бей женщин!».

Секретарь фракции «Выход» Совета старейшин Еревана Теймина Варданян, принимавшая участие в акции протеста заявила, что нужно покончить с нападками военнослужащих российской военной базы на граждан Армении.

По ее словам, акция протеста посвящена убийству гражданки Армении Джульетты Гукасян военнослужащим российской военной базы в Гюмри.

«Это уже не первый случай, когда военнослужащие российской военной базы совершают преступления против граждан Армении. Каждый раз эти случаи остаются без адекватной реакции со стороны посольства России», — цитируют местные СМИ Теймину Варданян.

Она напомнила, что самый вопиющий случай произошел в 2015 году, когда было совершено нападение на семью Аветисянов в Гюмри.

«Как мы видим, даже после трагического случая 2015 года, нападки российских военнослужащих на граждан Армении продолжаются»,- подчеркнула она.

Напомним, что по подозрению в убийстве жительницы Гюмри Джульетты Гукасян задержали военнослужащего российской военной базы в Гюмри.

Minval.az