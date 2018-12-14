Недавно в адрес вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой поступило письмо от имени группы российских женщин, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана в октябре 2018 года в рамках инициативы «Женщины за мир». В письме сообщается, что данный визит имел место в ответ на приглашение супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, а также содержится просьба поддержать инициативу и оказать содействие в организации визита в Азербайджан.

Minval.az со ссылкой на «Тренд» приводит полный текст письма, а также ответ вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«Дорогая и многоуважаемая Лейла!

Позвольте обратиться к Вам от имени группы российских женщин, глубоко вовлеченных в социально-значимые инициативы и проекты. У каждой из нас своя миссия: организация хосписов и поддержка детей-сирот, литература и журналистика без цензуры, спорт и реабилитация инвалидов. Но нас объединяет активная жизненная позиция и неравнодушие к болевым точкам современного общества.

В октябре мы откликнулись на приглашение супруги премьер-министра Армении, Анны Акопян, и посетили территорию между Арменией и Азербайджаном, где уже не одно десятилетие продолжаются военные действия.

Апокалиптическая картина последствий войны в сочетании с буйством и красотой природы потрясает своим чудовищным контрастом. Линии фронта Азербайджана и Армении разделяют всего 450 метров -короткое расстояние, легко преодолеваемое пулей, два блиндажа друг напротив друга, и совсем еще мальчики -солдаты в камуфляже с автоматами в руках. И за всем этим ни с чем не сравнимая, непреодолимая боль матерей, теряющих своих детей.

Мы понимаем, как глубоки и сложны уходящие в века причины Нагорно-Карабахского конфликта. Мы многого не знаем, не в праве судить и у нас нет готовых решений. Но мы твердо уверены в одном: в 2018 году наши дети не должны гибнуть от пуль. А чужих детей не бывает. И каждая мать, надевшая на голову черный платок в любой точке мира: в Сирии или Донецке, в России, Азербайджане или Армении — это наша общая трагедия. Мы обращаемся к Вам, как к представительнице старинного азербайджанского рода, внучке выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева и дочери Ильхама Алиева, Президента независимого Азербайджана, а еще, как к женщине активно занимающейся общественной деятельностью и маме троих детей.

Глубоко сочувствуя обеим сторонам конфликта, мы просим Вас поддержать инициативу «Женщины за мир» и стать инициатором нашей поездки в Азербайджан, чтобы идея миротворчества получила логическое завершение.

Мы просим Вас помочь нам быть услышанными по другую, на сей раз, азербайджанскую сторону тех страшных, безжизненных 450-ти метров разделительной полосы. И хотим сказать очень важные слова: «Мы за мир! Мы просим враждующие стороны сделать все возможное, чтобы в 21-м веке наши братья, сыновья, внуки больше не гибли на войне. Пусть кровь останется в двадцатом столетии, а будущее будет мирным». Дорогая, Лейла, мы просим Вас поддержать нашу миротворческую миссию и быть посредником нашего визита в Азербайджан. Мы очень верим, что именно Вы сможете стать нашим проводником и соратником.

Каждой войне рано или поздно приходит конец. Пусть наши общие усилия приблизят его», — говорится в письме группы российских женщин, в которую входят Олимпийская чемпионка Светлана Журова, общественный деятель, учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, писатель, общественный деятель Людмила Улицкая и журналист Кира Альтман.

Ответ вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой на письмо группы российских женщин:

«Уважаемые Светлана Журова, Нюта Федермессер, Людмила Улицкая, Кира Альтман,

Благодарю всех вас за ваше письмо, за неравнодушие к чужой беде и стремление помочь скорейшему прекращению конфликта, который продолжается вот уже больше четверти века. Война — это всегда горе и смерть. Это гибель солдат и мирных жителей, разрушенные жизни тех, кто, быть может, сам не убит и не ранен, но потерял своих близких, свой дом. Просмотрев военную хронику, снятую во многих «горячих точках» нашей планеты, с разных сторон линии фронта многочисленных «локальных войн», убеждаешься: женщины на всех языках плачут одинаково горько. Такую страшную цену сегодня приходится платить за чьи-то планы силовой перекройки признанных границ и захвата чужих территорий.

Я полностью согласна с вами: все войны когда-то заканчиваются, и всем нам надо приложить максимум усилий, чтобы это произошло как можно раньше, потому, что за каждый день продолжения конфликта даже в нынешнем, как говорят дипломаты, «замороженном» состоянии приходится платить очень дорогую цену. Да, сегодня между Азербайджаном и Арменией действует режим прекращения огня, но стреляют на линии фронта каждый день. И каждый такой выстрел может оборвать чью-то жизнь. Солдаты обеих армий, те самые юноши в камуфляже, которые смотрят друг на друга в прицел своего оружия — это чьи-то сыновья и внуки, чьи-то братья и чьи-то любимые. А на войне умирают не только солдаты, но и мирные жители. Чуть больше года назад, 4 июля 2017 года, в Азербайджане простились с двухлетней малышкой и ее бабушкой, убитыми при обстреле их родного села из станковых пулеметов и гранатометов. Это — жестокая реальность, в которой мы живем вот уже больше четверти века, и красноречивое напоминание, как важно нам сегодня найти дорогу к миру, и найти ее не на поле боя, а за столом переговоров, чтобы избежать новой крови и новых жертв.

Азербайджан — миролюбивая страна. Мы выступали и выступаем за скорейшее прекращение войны, за поиск решения путем диалога. Это не просто слова. Убедительное доказательство нашего миролюбия — то, что Азербайджан вот уже более чем два десятка лет продолжает переговоры по урегулированию, чтобы наконец прийти от нынешней «замороженной войны» к долгосрочному и справедливому миру в Нагорном Карабахе.

Оккупированный Нагорный Карабах, который вы посетили в ходе своей миротворческой миссии — это не «территория между Арменией и Азербайджаном». Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана, которая находится сегодня под армянской оккупацией. Это позиция не только нашей страны — так закреплено сегодня во множестве международных документов. Мировое сообщество, включая Россию, признает Азербайджан в существующих границах, и эти границы включают Нагорный Карабах. В наши дни не существует ни одного международного правового документа, где бы принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану ставилась под сомнение, где он объявлялся бы частью другого государства, «спорной территорией» или «землей между Азербайджаном и Арменией». Более того, эта позиция мирового сообщества полностью отражает исторические реалии.

Убеждена: споры о том, что, кому и когда принадлежало, лучше всего оставить историкам. Стремление «восстановить историческую справедливость» и на этом основании «исправить границы», захватив часть территории соседней страны — это и есть те благие намерения, которыми вымощена дорога в ад. В таком рукотворном аду сегодня, к сожалению, оказались миллионы людей, в том числе на Южном Кавказе, в моем родном Азербайджане. Но даже самый беглый экскурс в историю не оставляет сомнений: с незапамятных времен весь Карабах был частью Азербайджана, частью государств, существовавших на территории нашей страны. Армянские же государства, как подчеркивают историки, формировались в Малой Азии, но никак не на Южном Кавказе, и не имели никакого отношения ни к территории современного Азербайджана, ни даже к нынешней Армении, возникшей в 1918 году на землях азербайджанского Эриванского ханства.

Христианские церкви и монастыри в Карабахе возникли еще во времена Кавказской Албании, существовавшей на территории современного Азербайджана в древности. Карабах оставался частью Азербайджана и в Средние века. В начале XIX века, на момент присоединения к России, на этих землях располагалось азербайджанское Карабахское ханство со столицей в Шуше, и большинство его населения составляли азербайджанцы. Уже потом, 12 октября 1813 года, между Российской Империей и Персией будет подписан Гюлистанский, а 10 февраля 1828 года — Туркманчайский договоры. Именно после этого началось массовое переселение этнических армян — из Персии и Османской Империи — на Южный Кавказ, на земли Эриванского ханства, где располагается современная Армения, и в Карабах, в основном его нагорную часть. Такая «переселенческая» политика и сыграла роль детонатора столкновений, вспыхнувших на Южном Кавказе уже в момент распада Российской Империи. Это было трагичное время в истории многих народов. Первая мировая война, резня и погромы уносили множество жизней. В Азербайджане каждый год 31 марта отмечают день памяти жертв массовой резни, устроенной армянскими националистами в Баку в 1918 году. Именно тогда армянские националисты впервые предъявили претензии и на Нагорный Карабах. Уже потом, вскоре после того, как Южный Кавказ был присоединен к Советской России, армянские претензии на Нагорный Карабах были рассмотрены и отвергнуты.

Есть распространенное заблуждение: дескать, Нагорный Карабах был частью Армении, но в двадцатые годы был «передан» в состав Азербайджана решением Кавбюро ЦК ВКП (б). На самом деле Кавбюро действительно рассматривало этот вопрос, но решило «не передать» Нагорный Карабах Азербайджану, а оставить его в составе Азербайджана. Как следует из протокола заседания пленума Кавбюро ЦК РКП (б) от 5 июля 1921 года (Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики, ф. 1, оп. 2, д. 25, с. 16 об.), Кавказское бюро ЦК РКП (б) на своем заседании 5 июля 1921 года вынесло решение о том, чтобы «[…] Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую автономию с административным центром в гор. Шуше […]». Кавбюро руководствовалось простыми и понятными доводами: большинство населения в нагорной части Карабаха составляют армяне, но экономически он связан с Азербайджаном.

Затем Центральный Исполнительный Комитет Азербайджанской ССР издал 7 июля 1923 года Декрет «Об образовании автономной области Нагорного Карабаха» (К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. 1918-1925.Документы и материалы, с. 152-153). Именно тогда впервые появляется термин «Нагорный Карабах», который именно в результате образования этой автономной области был искусственно отделен от Карабаха равнинного, с которым на протяжении всей своей истории составлял единое целое. Новообразованная автономная область находилась внутри территории Азербайджана и не имела территориального соприкосновения с Арменией. Между ней и Арменией находилось несколько административных районов с азербайджанским населением: Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский… Одна только эта «административная география» уже показывает, что армянонаселенный Нагорный Карабах внутри Азербайджана не мог возникнуть исторически и был создан искусственно, в результате переселенческой политики. Той политики, которая сегодня обернулась затяжной и кровопролитной войной, ставшей огромной трагедией и для азербайджанцев, и для армян.

Уважаемые дамы,

Посмотрим правде в глаза. Вот уже более четверти века притязания армянских националистов на Нагорный Карабах осуществляются в форме открытой агрессии, оккупации, жестоких «этнических чисток». Арменией захвачено 20% территории Азербайджана. Это не только Нагорный Карабах, но и земли 7 административных районов Азербайджана, окружающих Нагорный Карабах и никогда не входивших в созданную там в 1923 году армянскую автономию.

Эта война унесла и продолжает уносить десятки тысяч жизней. Официальная статистика учитывает убитых и умерших от ран, но не тех, кто просто не перенес гибели своих близких, разлуки с родными местами, жизни в ужасающих условиях в лагерях беженцев и вынужденных переселенцев. В результате войны и оккупации своих земель Азербайджан столкнулся с настоящей гуманитарной катастрофой. В нашей стране более миллиона человек — вдумайтесь, дорогие дамы, в эту страшную цифру! — вынуждены были покинуть свои дома. Население

Азербайджана тогда составляло 7 миллионов человек. Каждый седьмой гражданин страны был беженцем, потерявшим свой родной дом. Прибытие примерно такого же количества беженцев в полумиллиардную Европу спровоцировало острейший «миграционный кризис», который обсуждался на самом высоком уровне. В Азербайджане возникали огромные палаточные лагеря, людей размещали даже в товарных вагонах. В последние годы в Азербайджане строятся новые городки для беженцев и вынужденных переселенцев. Так можно улучшить бытовые условия, но не излечить душевные раны людей, вынужденных покинуть родной дом, спасаясь от войны и «этнических чисток». Настоящим решением их проблемы может и должно стать возвращение домой, на те земли, которые сегодня находятся под армянской оккупацией.

Я никогда не забуду глаза детей, чье детство проходило в лагерях беженцев. Они только по рассказам старших родственников знают, что есть такая земля — Нагорный Карабах, где вас, уважаемые дамы, так поразил контраст природной красоты и ужасающих реалий войны. Та земля, где в результате агрессии и оккупации самым варварским способом разрушены исторические и культурные памятники, мечети, святилища, даже кладбища. Этот прискорбный и позорный для ХХI века факт в своих докладах осветила Миссия ОБСЕ по изучению фактов и наблюдению, дважды командированная на наши оккупированные земли. Уничтожено 927 библиотек, 85 музыкальных школ, в том числе в Шуше, которую называли «консерваторией Востока», 4 картинные галереи, 6 театров, 22 музея.

Неизвестна судьба 40 тысяч ценнейших артефактов. По подсчетам азербайджанских специалистов, в разграбленных и сожженных библиотеках уничтожены 4,6 миллиона книг и бесценных рукописных изданий. Мы все помним кадры хроники с кострами из книг на улицах городов Германии после прихода к власти Гитлера. Но теперь книги сжигали почти через полвека после войны и Нюрнбергского трибунала. Для более чем миллиона наших сограждан это не просто строчки из новостей — это личная боль. Это разрушенный дом, где прошло детство, разоренная и сожженная школа, это, наконец, уничтоженное кладбище, где похоронены родные — все то, о чем невыносимо помнить и невозможно забыть. Это сотни тысяч личных трагедий, не вошедших в официальные сводки, но от этого не переставших быть трагедиями.

Наконец, в истории карабахского конфликта одной из самых кровавых и трагичных страниц было уничтожение азербайджанского города Ходжалы. Сегодня парламенты 16 стран мира, законодатели 24 штатов США официально признали уничтожение Ходжалы актом геноцида азербайджанского народа. Трагедия этого города стоит в одном ряду с Хатынью, Лидице, Орадуром… В Ходжалы было убито 613 человек — мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей были истреблены полностью, из 27 семей выжил только один человек. Страшную историю уничтожения Ходжалы невозможно читать без слез.

Те, кто сотворил все это, полностью заслуживают клейма военных преступников.

Авторы и соучастники этих варварских действий на территории Азербайджана еще недавно занимали в Армении высшие государственные посты, но были сметены самим же армянским народом во время волнений в Ереване нынешней весной.

Политические перемены в современной Армении дают надежду на то, что переговорный процесс наконец сдвинется с мертвой точки, и за столом переговоров будет найдено решение конфликта. Нашим странам давно нужен настоящий мир, а не нынешнее хрупкое перемирие. Но для достижения мира нужны не только благие пожелания и красивые слова. Здесь необходимы конкретные шаги.

Уважаемые дамы,

Вы поведали в своем письме, что посетили линию фронта, или линию соприкосновения — с армянской стороны. Но задумались ли вы, где эта линия фронта сегодня проходит? Это не государственная граница Азербайджана и Армении и даже не административная граница бывшей НКАО. Она разрезает территорию Азербайджана, те земли, где никогда не было армянского населения. И позволю себе спросить: что делают сегодня на азербайджанской земле те самые «мальчики в камуфляже и с оружием» — армянские солдаты? Почему они стоят с этим оружием в Агдаме, в Физули, в Кельбаджаре, в Зангелане, в Губадлы? Что они делают на азербайджанской земле, за десятки километров от родной для них Армении? Это неприятные и для кого-то неудобные вопросы, но без ответов на них нет и не может быть ни прочного мира, ни плодотворных миротворческих инициатив.

Это сегодня очевидно для любого здравомыслящего человека: невозможно представить себе реальное урегулирование без прекращения оккупации, без возвращения беженцев, без соблюдения основополагающих принципов международного права. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Прочный мир в регионе наступит после того, как армянские войска покинут территорию Азербайджана, а наши сограждане, ставшие беженцами, смогут вернуться к своим родным очагам. Мировое сообщество признает территориальную целостность нашей страны, право беженцев на возвращение и требует скорейшего и безоговорочного вывода армянских войск из захваченных азербайджанских земель. 30 апреля 1993 года Совет Безопасности ООН в ответ на территориальные захваты Армении принял резолюцию 822, где потребовал немедленного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана.

Затем, 29 июля того же 1993 года, была принята следующая резолюция — 853. 14 октября появилась резолюция 874, 12 ноября 1993 года — резолюция 884. Все эти документы, имеющие, как говорят юристы, обязательную правовую силу, поддержали все страны — постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию. Аналогичную резолюцию приняла позднее и Генеральная Ассамблея ООН. Поддержка территориальной целостности Азербайджана и требование об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны содержится в постановлениях и резолюциях, принятых многими другими авторитетными международными организациями, в том числе Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Европейским парламентом… Это и есть дорога к миру, которую всем нам предстоит пройти.

Без сомнения, свою роль в благородном деле поиска мирного решения может сыграть и так называемая «народная дипломатия» и миротворческие инициативы, исходящие от неравнодушных людей. Вместе с тем, эти инициативы должны учитывать существующие законодательные нормы. Согласно законодательству Азербайджана, что полностью соответствует сложившейся международной практике, создан механизм, позволяющий посетить оккупированный Карабах, своевременно известив об этом власти Азербайджана и дипломатические миссии нашей страны. А посещение оккупированных азербайджанских земель без разрешения властей нашей страны уже считается нарушением закона и неуважением к границам и суверенитету Азербайджана. Лица, посетившие оккупированный Карабах без согласия официального Баку, вносятся в список нежелательных персон, который еще называют «списком персон нон грата». Въезд на территорию Азербайджана для них закрывается.

В то же время создано множество прецедентов, когда лица, внесенные в этот список, в том числе граждане России, обратившись к властям Азербайджана, заявляли, что они совершили ошибку, посетив оккупированные земли без разрешения официального Баку, подтверждали свое уважение территориальной целостности, границ и суверенитета Азербайджана, после чего их имена из списка нежелательных персон удалялись, и они получали разрешение на въезд в Азербайджан.

Уверена, что если вы направите такое обращение к властям Азербайджана через дипломатическую миссию нашей страны в Российской Федерации, то и ваш вопрос будет решен положительно. В этом случае мы будем готовы создать все условия для вашего визита в Азербайджан», — говорится в ответе Лейлы Алиевой.

Minval.az