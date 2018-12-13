Пятнадцать лет назад, 12 декабря 2003-го года не стало Гейдара Алиева – общенационального лидера Азербайджанского народа. С тех пор каждый год в этот день азербайджанцы по всему миру отдают дань памяти этому выдающемуся политическому деятелю, который стал отцом новой Республики и ввел ее в ХХI век.

В поволжском городе Ульяновске центром притяжения азербайджанской диаспоры является площадь имени Гейдара Алиева и установленный на ней в 2009-ом году памятник – в свое время он стал первым подобным в России. Ровно в полдень у его подножья собрались активисты Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА), представители региональных и муниципальных властей, депутаты городской думы, руководители других национальных общин, педагоги и ученики средней школы №78, носящей имя Гейдара Алиева. Открывая встречу, председатель УРАНКА Ислам Гусейнов сказал:

— Современную историю нашего народа, да и мировую историю тоже, невозможно представить без Гейдара Алиева. Без преувеличения, он – дар от Бога нашей стране. В нужный момент он использовал всю свою политическую волю, весь свой мощнейший потенциал для того, чтобы заложить новое основание для государственности Азербайджана, предотвратил раскол в обществе и сплотил нацию. Вместе Гейдар Алиев и Владимир Путин придали новый правильный импульс взаимоотношениям между народами России и Азербайджана, и этот импульс до сих пор действует, его сила нарастает, его действие расширяется и углубляется – дело Гейдара Алиева живет! И нет слов, способных выразить нашу благодарность этому великому человеку! Вечная ему память!

От имени губернатора Ульяновской области Сергея Морозова всех собравшихся поприветствовал глава города Сергей Панчин:

— Сергей Иванович находится в командировке, но сегодня утром я разговаривал с ним, и он просил меня передать всем слова благодарности за ту большую работу, которую проводит азербайджанская диаспора в нашем регионе. Десять лет назад по инициативе Ислама Гусейнова был установлен этот памятник – свой вклад в его создание сделали многие предприятия нашего города. И мы не ошиблись – этот монумент привлек внимание сына Гейдара Алиева, Ильхама Алиева, который приехал на открытие и здесь встретился с президентом России.

Сергей Сергеевич также вспомнил те дни, когда сам Гейдар Алиев приезжал в наш город во главе правительственной комиссии, созданной после крушения теплохода «Александр Суворов». По словам Панчина, почитание и уважение лидеров народов, представители которых проживают в Ульяновской области – важная часть большой межнациональной работы, которая ведется в регионе. Успехи в данном направлении были высоко отмечены на федеральном уровне – 10 декабря Ульяновск занял 2 место в номинации «Патриотическое и межнациональное воспитание» на престижном общероссийском форуме.

Под музыку гимнов Азербайджана и России собравшиеся возложили цветы к подножию памятника. Среди них было немало молодых людей – активистов ульяновского отделения Азербайджанской молодежной организации России (АМОР). Большинство из них родились и выросли в России, но связи с исторической родиной не теряют – отлично владеют языком, принимают участие в диаспорской работе.

— Мы новое поколение российских азербайджанцев, и уже сейчас понимаем, что на нас лежит большая ответственность, — говорит руководитель ульяновского отделения АМОР Узеир Гусейнов, — Наша задача – продолжать дело наших отцов, которые, в свою очередь, исполняют заветы нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Пусть память об этом великом человеке вдохновляет всех нас!

Minval.az