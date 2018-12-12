«На сегодняшний день товарооборот между Турцией и Арменией составляет около 250 млн. долларов в год. Это результат деятельности армянских «челноков», которые через посредников, транзитом через территорию третьих стран, завозят в Армению товары, произведенные в Турции».

Об этом Minval.az заявил руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя заявление и.о.премьер-министра Никол Пашиняна о том, что Армения готова установить прямые дипломатические отношения с Турцией, «но только без предварительных условий».

По словам эксперта, в основном в Армению заводят продовольственные товары и ширпотреб, часть которого ввозится в Армению транзитом через Иран.

«Если армяно-турецкая граница откроется, будут налажены торгово – экономические отношения между Арменией и Турцией в полном объеме, изменится и характер торгово-экономических связей. На сегодняшний день турецкие коммерческие организации напрямую с Арменией не взаимодействуют. Они продают товары различным оптовикам. Однако это не может считаться связями между бизнес-структурами двух стран. Поэтому армянское политическое руководство прекрасно понимает, что установление прямых отношений с Турцией сулит определенные дивиденды, и не столько для Турции, сколько для самой Армении.

Интерес Армении к этому вопросу есть всегда, однако ситуация не меняется по объективным причинам», — отметил И.Велизаде.

При этом он упомянул заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в данный момент в Турции проживает свыше 100 тысяч армян.

Эксперт не исключает, что среди них может быть и определенное количество граждан Армении, которые по разным причинам могут находиться на территории Турции.

Это, прежде всего, представители малого и среднего бизнеса, сотрудники офисов различных международных организаций, бизнес-структур.

По словам И.Велизаде, Турция по национальному принципу границу не закрывает. И граждане Армении имеют возможность посещать эту страну через третьи страны. Однако, когда мы говорим об открытии границ, прежде всего, подразумеваем развитие торгово-экономических отношений.

Как считает И.Велизаде, заявление Пашиняна в первую очередь адресовано не Анкаре, а армянской общественности.

По его словам, озвучивая подобное заявление, Пашинян должен был предвидеть реакцию турецкой стороны.

Эксперт не исключает того, что Пашинян провоцирует Турцию на заранее известный ответ. Либо делает вид, что пытается договориться с Анкарой, понимая, что установление прямых дипотношений с Турцией в данный момент невозможно.

«Пашинян просто играет в игру «миротворца», и озвучивает «непроходные» предложения. И после естественного отказа со стороны Турции, Пашинян обсудит это с собственным народом, как в принципе, кому и обращено это заявление, мол, «я пытался договориться, однако турецкая сторона не желает этого»», — подчеркнул И.Велизаде.

Причины отказа со стороны Турции установить прямые дипломатические отношения с Арменией предельно ясны.

«Это известно и руководству Армении. Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году на основании решения, принятого турецким парламентом. Условия для открытия армяно-турецкой границы были определены двумя десятками годами ранее. Ожидать того, что Турция откроет границу и нормализует отношения с Арменией при нынешних условиях просто политический фарс, который пытаются инспирировать в Армении. Для открытия границ нет ни политических, ни объективных причин», — отметил эксперт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az