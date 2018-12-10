Как теперь поведет себя Никол Пашинян?

В Армении парламентские выборы завершились убедительной победой сторонников Никола Пашиняна. Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги голосования на 2008 (более 99%) избирательных участках из 2010. Согласно им, пашиняновский блок «Мой шаг» набирает 70,44% голосов. Далеко позади него — «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (8,27%) и «Просвещенная Армения (6,37%). У Никола Воваевича — все основания праздновать победу. Он уже поблагодарил избирателей посредством соцсетей: «Могучий, могучий, могучий народ, — написал он на своей странице Facebook. — Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь».

Правда, победные настроения немного омрачает необычно низкая явка — 48% с «хвостиком», что, по мнению ряда азербайджанских экспертов, мало соответствует стереотипам «постреволюционного» поведения избирателей. Что уже заставляет многих задавать вопросы и высказывать свои версии, где на первом месте, конечно, все та же миграция из Армении, в результате которой официальные списки избирателей не на шутку разошлись с их реальным наличием в стране на момент выборов, но и настроений в стиле «чума на оба ваших дома» тоже исключать не стоит: судя по всему, многие избиратели не видят «своих кандидатов» ни в лице блока «Мой шаг» (тем более что в изобилии звучавшие в ходе предвыборной кампании обвинения в адрес Пашиняна в популизме, некомпетентности его «команды», отсутствии у его блока внятной программы и т.д. тоже не назвать абсолютно беспочвенными), ни в тех партиях, которые, по логике вещей, должны составить оппозицию этому блоку — а это или политические банкроты в лице прежней правительственной коалиции, или «Процветающая Армения», партия «водочного олигарха» Гагика Царукяна, более известного под малопривлекательной кличкой «Тупой Гагик», или новоиспеченная «Просвещенная Армения» Эдмонда Марукяна, которая пока что для большинства «темная лошадка».

Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова уже высказала весьма хлесткую оценку выборов в Армении. По ее словам, изначально были предприняты все шаги, чтобы выборы в Армении дали желаемый результат, способные помешать этому лица, круги, организации были выведены из строя, граждан запугали: «В Армении действовали по принципу «изберете-не изберете, все равно премьер-министром буду я», результат налицо. Поэтому заранее известный результат просто надо было утвердить. Думаю, отношение граждан Армении к этому вопросу налицо, и они сами должны принять решение, хотят они или не хотят жить и работать под руководством политических шоуменов, которые, утвердив результаты этих выборов, станут легитимными. Это их внутреннее дело. Но поскольку это событие происходит в регионе, оно беспокоит и интересует и нас».

В самом деле, надежды, что смена власти в Армении и победа сил, которым авансом присвоили титул «демократических», уже по горячим следам падения правительства Сержа Саргсяна породили целый вал надежд, что вот еще немного — и в переговорах по Карабаху наступит долгожданный прорыв. Другой вопрос, что по умолчанию Николу Пашиняну была предоставлена своеобразная «отсрочка».

В самом деле, нельзя не заметить: до 9 декабря Николу Воваевичу просто дали время «осмотреться в отсеках», войти в курс дела и упрочить собственное положение на вершине армянской «пирамиды власти». Официальный Баку, как показали короткие переговоры в Душанбе и последовавшие за ними события, воздерживается от намеренного обострения ситуации на линии соприкосновения и тем более военного решения. Азербайджан, уже продемонстрировав силу своего влияния на саммите ОДКБ в Астане, не стал и «добивать» Никола Воваевича в ходе встречи в Санкт-Петербурге и позволил оставить вопрос избрания генсека ОДКБ официально «зависшим» — избрание на этот пост представителя Беларуси было бы для Никола Воваевича «предвбыорной катастрофой».

Но теперь эта отсрочка закончилась. Пашиняновский блок «Мой шаг» одержал уверенную победу на выборах. Никол Пашинян хоть и не избавился пока что от приставки «и.о.» перед должностью главы кабинета министров, но он уже получил по сути «ручной» парламент, а его блок имеет все шансы сформировать однопартийное правительство без коалиции.

Победе не помешало даже очередное обвинение в намерении «сдать земли», которое уже под занавес предвыборной кампании вновь озвучил Давид Шахназарян, бывший глава СНБ во времена Левона Тер-Петросяна, затем — кандидат в депутаты от РПА. Менее чем за неделю до выборов он, напомним, заявил, что Азербайджан возводит новые укрепления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его словам, «несмотря на попытки воспрепятствовать действиям азербайджанских ВС, им все же удалось возвести и оборудовать несколько высот». С 27 сентября это строительство идет с особой интенсивностью. Расстояние между новыми укреплениями и армянскими позициями составляет от 1300 до 1700 метров. Эти высоты очень удобны как для наступления, так и для обороны. На оборудование этих высот тратятся огромные деньги, что говорит о серьезности намерений Баку, заявил Шахназарян. Затем едко «прошелся» по предвыборным заявлениям Никола Пашиняна, по словам которого, на нахчыванском направлении армянская армия сохраняет стратегическую инициативу: «Начиная с мая месяца, Азербайджан продвинул свои позиции на границе с Нахчываном. Сначала говорили, что это произошло на их территории границы, которая не контролировалась ВС Армении, потом, когда им (армянским властям – ред) объяснили, что во время Советского Союза разграничения границы между Арменией и Азербайджаном на нахчыванском участке не было, тональность изменилась. Несколько недель назад Минобороны выступило с новым заявлением, что да, было продвижение позиций Азербайджана, но на нейтральной зоне на их участке». Затем, добавив, что «нейтральной зоны нет, есть межпозиционная территория», пояснил: «Эта территория, начиная с мая, существенно сократилась и в сентябре дислоцированные в Нахчыване ВС Азербайджана в несколько раз увеличили свои территории, более чем 800 га». За эти свои высказывания Давид Шахназарян был приглашен «на беседу» в СНБ, которой некогда руководил. А затем, как раз накануне «дня тишины», отметил, у него нет сомнений касательного того, что у исполняющего обязанности премьер-министра имеется желание любым способом добиться того, чтобы его подвергли приводу. «Но он немного боится. Увидим, хватит ли ему смелости. Он уже сам себя боится. Я заявлял, что Никол Пашинян проводит политику – власть в обмен на «Арцах», — напомнил Шахназарян. — Я не предъявлял Пашиняну обвинений в правовой плоскости. Сейчас он сам себя обвинил в государственной измене».

Казалось бы, теперь, после победного для себя завершения выборного марафона, Никол Воваевич может просто забыть о своей пикировке с Давидом Шахназаряном. А самому Шахназаряну, который накануне досрочных выборов переметнулся в лагерь РПА, самое время вспоминать ироничное высказывание Черчилля об одном политике, вступившем в партию, которая должна была очевидно проиграть на выборах: «Я всегда считал, что крысы бегут с корабля, терпящего крушение, но первый раз вижу отважную крысу, направляющуюся прямо на тонущий корабль». Республиканская партия вообще не прошла в парламент, получив меньше обязательных 5% голосов. Не будет в армянском высшем законодательном органе и партии «Сасна Црер», которая еще накануне открыто пригрозила: «Партия «Сасна црер» уверена, что сдача Азербайджану семи освобожденных районов вокруг бывшей НКАО не только не решит конфликт, не только не установит стабильный мир в регионе, но и наоборот, приведет к широкомасштабной и гибельной войне. Поэтому партия «Сасна црер» против сдачи территорий на каких-либо условиях, что заложено также в так называемых Мадридских принципах».

Но вот пойдет ли теперь Никол Пашинян на те самые «решительные шаги» по урегулированию конфликта, которых от него ждали и ждут после выборов и о которых говорил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, в ходе своего недавнего визита в регион? Понятно, что к этому его подталкивает и расклад сил на линии фронта, где перевес на стороне Азербайджана, и ситуация в Армении, где уже не получается игнорировать экономические и «миграционные» последствия агрессии против нашей страны, в результате которой Армения оказалась «выключенной» из экономической жизни региона, а трубопроводы и железные дороги обходят ее территорию.

Но хватит ли у Пашиняна политической воли «продавить» эти самые уступки и в парламенте, где у многих его нынешних соратников в таком случае может оказаться собственное мнение? А тем более за его стенами? Здесь уже свое слово и в прямом, и в переносном смысле может сказать, к примеру, та же «Сасна Црер», особенно с учетом того, что эта партия создана профессиональными террористами. Она показала на выборах весьма скромный результат, но вот вывод армянских войск с территории Азербайджана, без чего невозможно рассчитывать на реальное урегулирование, в ее рядах могут расценить как повод вновь взяться за оружие. Еще во время пашиняновской «революции» в уличную политику в Армении вмешалась армия, где сегодня отношение к Николу Воваевичу далеко не однозначное. Наконец, не стоит забывать и о том, что свое мнение может оказаться у России. Той самой России, которая весьма нервно и раздраженно отреагировала на «карабахские» заявления Болтона, где он выразил надежду на «поствыборные» подвижки в Карабахе.

Но вот и «уходить» от кардинальных решений по Карабаху Николу Воваевичу тоже некуда. Вопрос в том, понимают ли это в его команде. И отдают ли себе отчет, что «цена вопроса» здесь — новая война. Где у Армении шансов на успех куда меньше, чем кажется многим.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az