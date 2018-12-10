Баку выдали санкцию на арест экс-главы таможни Кыргызстана. Точные сроки этапирования беглого чиновника пока неизвестны

Судебные органы Азербайджана выдали санкцию на арест и экстрадицию бывшего председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова. Об этом Vesti.kg сообщили в ГСБЭП КР.

— После оформления всех процессуальных документов Адамкул Жунусов будет этапирован в Бишкек, — проинформировала пресс-секретарь Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Анастасия Пискур. — Точных сроков пока нет. Все зависит от оформления процессуальных документов в рамках соглашения о сотрудничестве по дипломатическим каналам.

Стало известно, что Адамкул Жунусов после побега из Кыргызстана скрывался в США.

5 декабря он прибыл в Баку. Эгс-глава ГТС КР был задержан по ранее возбужденному уголовному делу в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Напомним, бывший председатель ГТС КР Адамкул Жунусов был объявлен в розыск в августе 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 304 УК КР («Злоупотребление должностным положением»). В «Финполиции» сообщали, что Жунусов, занимая должность главы ГТС, организовал «устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО «А.» и другими должностными лицами таможни». Ущерб оценивается в более 167 миллионов сомов. Адамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу с 2013 по 2016 год.

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