Последние два дня Минобороны Армении демонстрирует видео боевых стрельб, с применением РСЗО «Смерч» и ЗРК «С-300». Однако следует отметить любопытную деталь. Так, на видео боевых стрельб, с применением РСЗО «Смерч» мы можем наблюдать, как армянские военнослужащие готовят реактивную систему к стрельбе. Однако армянские военнослужащие практически отсутствуют на втором видео, где готовят к стрельбе ЗРК «С-300». А на 25-секунде в кадре мелькает некий русоволосый оператор – наводчик. Помимо этого, «замазаны» номера автомобилей, на которых установлены реактивные системы. Все это вновь свидетельствует о том, что Ереван пытается выдать российское вооружение, находящееся на вооружении 102 – ой военной базы, за свое.

«Армяне «молодцы». Они периодически демонстрируют свой «высший пилотаж». То, что они сейчас пытаются показать, рассчитано на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов.

Никол Пашинян готов на все ради того, чтобы заработать дополнительные очки в ходе предстоящего голосования. И в этом ему активно помогает его московский «учитель», который прилагает усилия для того, чтобы перетянуть Пашиняна на свою сторону», — заявил Minval.az военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя демонстрацию видеокадров боевых стрельб из РСЗО «Смерч» и ЗРК «С-300».

По словам военспеца, перенос избрания нового генсека ОДКБ, промедление вопроса, связанного с расследованием уголовного дела в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, «управляется» из Москвы.

При этом У.Джафаров напомнил о том, что ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что армянская сторона попросила время, чтобы ознакомиться с переговорным процессом.

«Если армяне полагают, что и впредь они могут «заказать» благоприятные «погодные условия», то они ошибаются. В политике подобного нет. На распространенном видео, где готовят к стрельбе ЗРК «С-300», отчетливо видно, что оператор-наводчик является военнослужащим 102 — российской военной базы. Куда они стреляют? По кому они стреляют? В сторону Турции? На это у них не хватит смелости. Стреляют в сторону Азербайджана? Им прежде еще стоило бы подготовиться к этому. Мы будем требовать до конца от страны – агрессора освобождения наших территорий. Других вопросов у нас к ним нет. И они прекрасно знают, что в этом вопросе мы будем идти до конца», — отметил У.Джафаров.

Военспец отметил также, что ПВО и ВВС Азербайджана готовы предотвратить любую провокацию противника. Наши военнослужащие круглосуточно отлеживают все действия противника.

«Поэтому все эти видеокадры рассчитаны на внутреннюю аудиторию, мало разбирающихся в военных вопросах. У Армении нет возможности для проведения испытаний ЗРК «С-300» или иного аналогичного вооружения. То, что они смонтировали видеозапись, ради Бога. Я был бы рад, и даже поздравил армянскую сторону, если бы они во все эти видеокадры смонтировали и голоса армянских военнослужащих, как это делает азербайджанская сторона. Армяне просто создают видимость, мол, и у нас тоже есть кое-что из современного вооружения. Я всегда говорил, что пока в Армении будет находится российская военная база, мы будем наблюдать неоднократно подобные выходки Еревана. Не нужно обращать на это внимание. Однако мы должны учесть то, что Россия помогала, и впредь будет помогать Еревану в дальнейшем. При условии, что армянская сторона будет прислушиваться к мнению официальной Москвы», — заключил У.Джафаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az