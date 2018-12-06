Рианна продает роскошный особняк в Лос-Анджелесе, который купила чуть больше года назад. Как сообщает издание 7Дней, при покупке певица заплатила за него около шести миллионов долларов. Теперь же она готова получить минимальную прибыль в миллион долларов от сделки, лишь бы продать недвижимость как можно скорее.

И все из-за фаната, который преследует звезду. Несколько месяцев назад 27-летнему Эдуардо Леону даже удалось проникнуть в дом знаменитости. Он справился со сложной системой безопасности. В трехэтажном доме певицы поклонник провел 12 часов. Преступник ходил по комнатам, изучая дом кумира, пока его не арестовала полиция.

Почему прогулка заняла 12 часов? Учитывая общую площадь особняка Рианны, это легко объяснимо. Дом артистки насчитывает шесть спален, десять ванных комнат, огромную столовую, кухню, зал и многое другое. В апартаментах есть даже домашний кинотеатр. Кроме того, за домом построен бассейн с площадкой, где так приятно позагорать под калифорнийским солнцем.

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