Президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Соответствующий пост в четверг, 6 декабря, был опубликован на странице главы государства в соцсети Twitter, сообщает «Корреспондент».

По словам Порошенко, снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области.

«Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот — первый «житель» уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье», — говорится в посте.

Це — перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт — перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля 😊 pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

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