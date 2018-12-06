Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в передовых подразделениях.

Как сообщается на сайте Минобороны, Закиру Гасанову была доложена оперативная обстановка на макете местности, после чего была проверена боевая готовность подразделений.

Понаблюдав за позициями противника из пункта наблюдения, созданного с целью более качественной организации боевого охранения и повышения устойчивости обороны, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с более эффективной организацией службы с применением современных технических средств.

Встретившись с личным составом, отрабатывающим боевые задачи на одном из учебно-тренировочных участков, расположенных на передней линии, Министр обороны наградил военнослужащих, отличившихся на службе и добившихся высоких результатов в боевой подготовке, а также ознакомился с материально-техническим обеспечением подразделений, оснащением их вооружением и военной техникой, в том числе морально-психологической подготовкой и социально-бытовыми условиями личного состава.

Затем министр, встретившись с местными жителями в одном из сел на территории Агдамского района, поговорил с ними об организации обороны наших населенных пунктов и обеспечении безопасности населения.

В ходе беседы с руководством Министерства обороны жители села, выразив удовлетворение условиями, созданными здесь для военнослужащих и местного населения, попросили Министра обороны выразить от их имени признательность руководству страны, в частности господину Верховному Главнокомандующему.

Жители подчеркнули, что они оказывают высокое доверие военнослужащим, а также отметили, что безопасность населенных пунктов, расположенных на этом направлении, надежно обеспечивается.

Minval.az