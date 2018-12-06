На 92-oм году жизни скончался известный азербайджанский ученый-педагог, президентский стипендиат, академик Нуреддин Кязимов.
Церемония трехдневных поминок покойного состоится 8 декабря в мечети «Гейдар».
На 92-oм году жизни скончался известный азербайджанский ученый-педагог, президентский стипендиат, академик Нуреддин Кязимов.
Церемония трехдневных поминок покойного состоится 8 декабря в мечети «Гейдар».
Дата: 2018/12/06 11:58
Раздел: Новость
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