Российский пропагандист Дмитрий Киселев проведет рэп-фестиваль в Коктебеле 28-30 августа 2019 года. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело», — сказал Киселев.

Журналист отметил, что решил устроить фестиваль после того, как его заявление о рэпе «вызвало очень большой хайп». «Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле», — сказал он.

По словам Киселева, «крупнейший в России рэп open air» пройдет сразу после международного фестиваля «Koktebel Jazz», который также организует он. Рэп-фестиваль состоится на нудистском пляже.

2 декабря Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» вступился за российских рэперов, чьи концерты отменяют в последнее время в российских городах. Журналист призвал «не кошмарить» музыкантов и не превращать их во врагов российского общества.

Minval.az