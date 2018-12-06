Баку не вел переговоров с Москвой по приобретению берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э». Об этом сообщается в заявлении Минобороны Азербайджана, поступившем в редакцию Minval.az.

«У нас не было намерений приобрести систему «Бал-Э», соответственно мы не проводили каких-либо переговоров с российской стороной по данному вопросу. Кроме того, хотим отметить, что Азербайджан с целью обеспечения безопасности своего сектора в Каспийском море использует современные оборонные системы и ракетные комплексы производства различных стран» — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Российский «Коммерсант» сообщил в среду, что Москва не станет продавать Баку береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах.

Издание, ссылаясь на собственные источники, поясняет, что причина срыва поставки кроется в позиции российского Минобороны, поставку в ведомстве посчитали нецелесообразной. «Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — подтвердил один из собеседников газеты.

Учитывая возможность самонаведения ракеты и на наземные цели, другой источник газеты указал на «весьма деликатный геополитический нюанс» и сказал: «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте».

Minval.az