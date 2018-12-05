Ведущим церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в 2019 году будет актер Кевин Харт. Об этом оргкомитет «Оскара» сообщил в Instagram.

Харт рассказал в Instagram, что в течение многих лет его спрашивали, проведет ли он когда-нибудь «Оскар». «Мой ответ всегда был одинаков. Я говорил, что для меня, комедийного актера, это будет шанс, который выпадает раз в жизни, и это произойдет, когда должно произойти. Я очень счастлив сказать, что для меня наконец настал черед провести вручение «Оскара», – написал актер.

Он выразил уверенность, что этот «Оскар» удастся сделать особенным.

Харт известен по фильмам «Смерть на похоронах», «Джуманджи: зов джунглей», «Думай как мужчина», кинофраншизе «Очень страшное кино» и ситкому «Американская семейка».

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Голливуде.

Minval.az