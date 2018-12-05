Американская военная делегация посетила Азербайджан вскоре после многообещающих заявлений Джона Болтона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство США в Баку, выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США, выдающегося государственного деятеля Джорджа Герберта Уокера Буша и оставил запись в траурной книге, сообщают официальные источники. Глава государства также побеседовал с временным поверенным в делах США в Азербайджане Уильямом Гиллом. Как отметил в ходе беседы президент Азербайджана, Джордж Буш-старший был выдающимся государственным деятелем. Это, конечно, жест, но весьма красноречивый. Тем более что отношения Баку и Вашингтона вновь переживают период активизации — накануне президент Азербайджанской Республики принял делегацию во главе с советником заместителя министра обороны США Лаурой Купер. И заявления, прозвучавшие в ходе «открытой» части переговоров, уже дают представление и о сотрудничестве Азербайджана и США вообще, и в военной сфере в частности. Приветствуя гостей, президент Ильхам Алиев, выразив удовлетворение сотрудничеством в оборонной сфере, отметил большое значение вопросов энергетической безопасности в развитии двусторонних отношений и высоко оценил с этой точки зрения поддержку, оказываемую правительством и лично президентом США реализации проекта «Южный газовый коридор» (верный признак, что «центр тяжести» сотрудничества в энергетике смещается от простой схемы «американские инвестиции в азербайджанские проекты» в сферу политической поддержки этих самых проектов». Президент Ильхам Алиев высоко оценил и развитие связей в рамках НАТО, расценив свой последний успешный визит в штаб-квартиру НАТО как хороший показатель сотрудничества с этой организацией. Конечно, Ильхам Алиев отметил и участие азербайджанских миротворцев в миссии «Решительная поддержка» демонстрируют вклад Азербайджана в общие миротворческие усилия в этой стране. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным и стабильным партнером, азербайджанский лидер отметил и вклад Азербайджана в созидательные процессы в Афганистане, в частности, применение опыта «Асан хидмет».

В свою очередь, Лаура Купер, отметив, что ее визит в нашу страну имеет цель продолжения расширения сотрудничества в оборонной сфере и стратегического партнерства между Азербайджаном и США, высоко оценила сотрудничество между Азербайджаном и США по предотвращению распространения терроризма, оружия массового уничтожения и наркотических веществ, в области безопасности в целом, поддержку Азербайджаном миротворческой миссии, осуществляемой в Афганистане, и возможности, созданные им для транзитных перевозок.

По понятным причинам, наиболее интригующие подробности переговоров остались за закрытыми дверями. Но и то, что было обозначено в «открытой для прессы» части переговоров, дает изрядную пищу для размышлений. Военное сотрудничество США и Азербайджана — это уже давно не «смелый допуск», а свершившийся факт, и самое главное, Вашингтон уже давно не стремится выдерживать строгий паритет между Баку и Ереваном — несмотря на регулярные истерики по этому поводу армянского лобби. Самое известное и обсуждаемое направление здесь — логистика, доставка американских военных грузов в Афганистан. Более того, если ещё недавно в основном это делалось по воздуху, то теперь, после строительства нового торгового порта в поселке Алят и железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, задействуются уже морские и сухопутные коммуникации, а Казахстан открывает свои порты для американских военных грузов, которые могут поступить туда только из Азербайджана.

И, хотя об этом пока что официальные лица не говорят вслух, ни для кого не секрет, что у США в отношении региона, который ещё в двадцатые-тридцатые годы называли «Закаспием», большие планы, и это не только и не столько Афганистан, сколько Китай. Внешне Вашингтон и Пекин делают друг другу реверансы, то между двумя странами предостаточно «точек», где их интересы входят в жесткий клинч. Прежде всего это регион Южно-Китайского моря. Но у Китая, напомним школьную географию, есть не только южное морское побережье, но и северная граница, значительная часть которой приходится на Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Причем значительная часть этой границы приходится на те области КНР, где в населении высок процент тюркоязычных народов, прежде всего уйгуров, казахов и киргизов. Из чего следует простой вывод: присутствие в Центральной Азии тем более ценно для Вашингтона на фоне растущей напряженности на тех землях, которые власти КНР называют Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, а сами коренные жители этих земель — Восточным Туркестаном. И если уйгурские активисты выступают в Сенате США — это как минимум неслучайно.

Тем более нельзя не вспомнить об Иране. Именно Иран, напоминают аналитики, был главной темой переговоров в ходе нашумевшего регионального турне советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Да, в Вашингтоне по крайней мере пока отдают приоритет санкциям и прочим невоенным мерам, но как долго будет продолжаться это «пока» — вопрос открытый. Тем более что, по последним данным, группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни зайдет в Персидский залив, о чем на своем сайте со ссылкой на официальных должностных лиц в Пентагоне сообщила The Wall Street Journal. Присутствие американского авианосца «определенно обеспечит позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник газеты в Пентагоне. Эксперты тут же напомнили: в те же дни заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил-де Вашингтон отступить. То есть «морской бой» в Персидском Заливе не исключен. В Баку не раз заявляли, что не позволят превратить страну в плацдарм антииранских действий, но в самом Иране дают Азербайджану сколько угодно поводов для пересмотра этой позиции.

Но в ходе того же визита в страны региона Джон Болтон сделал весьма многообещающее заявление. Он, напомним в который уже раз, дал понять, что США могут пересмотреть свою «оружейную политику», отменить действующее сегодня эмбарго и разрешить поставки американского оружия на Южный Кавказ. И если некоторая часть «болтающего класса» в Армении пыталась изображать воодушевление и заявлять, что теперь у Еревана появилась возможность избавиться от «оружейной зависимости» от России, куда более опытные игроки из армянского лобби в США и Республиканской партии в самой Армении если и не впали в панику, то во всяком случае даже не пытались скрыть изрядный перепуг: в силу финансовых и политических причин американское оружие, дорогое, но качественное и эффективное, купит по-настоящему независимый Азербайджан со своей развитой и устойчивой экономикой, но никак не Армения — нищая, зажатая и еще к тому же «форпост России», который даже не решает, у кого и за сколько покупать газ, не то что танки или ракеты.

Впрочем, будем реалистами: Джон Болтон, а вслед за ним и армянские эксперты озвучивают то, что уже давно имеет место быть. Напомним: на параде в честь столетия Национальной армии Азербайджана 26 июня, а затем — и освобождения Баку от дашнаков и их союзников 15 сентября в небе над Баку прошли в торжественном строю американские вертолеты BELL, убедительно продемонстрировав, что поставки американского оружия в Азербайджан — это не смелый допуск и не фантазии, а осязаемая реальность. У армянского лобби и ереванского «болтающего класса» эти вертолеты уже тогда вызвали нешуточную истерику, но она предсказуемо закончилась ничем. Не говоря о том, что есть еще морские вооружения: на многие годы раньше Украины Азербайджан получал в подарок от США катера береговой охраны. Так что сегодня, уверены многие эксперты, можно говорить о возможности «расширения экспортной линейки». А в таких вопросах события чаще всего развиваются по принципу «прорыва плотины». Особенно если к этому подталкивает общая ситуация, а стороны демонстрируют политическую волю.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az