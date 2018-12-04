Официальный представитель 57-летнего Эдди Мерфи сообщил прессе о том, что у актера в минувшую пятницу родился сын. Десятого ребенка голливудской звезде родила его подруга Пейдж Батчер, работающая моделью. Мальчику, как рассказал агент Мерфи, дали имя Макс Чарльз.

«Малыш Макс был рожден весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — прокомментировал представитель Эдди рождение десятого ребенка.

Как сообщает издание 7Дней, незадолго до родов Мерфи обручился с беременной подругой. Актер встречается с Пейдж уже больше шести лет. В 2016 году у Эдди и его возлюбленной родился первый совместный ребенок. Тогда Батчер родила актеру девочку, которую назвали Иззи.

У Мерфи есть еще восемь детей от предыдущих браков и романов. Первого ребенка — сына Эрика — родила актеру давняя подруга Полетт Макнили. Эрик сейчас уже совсем взрослый, ему недавно исполнилось 29 лет. Пятеро детей появилось у Мерфи за время его 13-летнего брака с законной супругой Николь. Появление на свет следующего, седьмого по счету ребенка Мерфи, дочки Энджел, сопровождалось громким скандалом: Эдди бросил её маму Мел Би, бывшую солистку Spice Girls, когда та была на шестом месяце беременности. Когда Энджел родилась, он отказывался признать её своим ребенком. Так что Мел Би пришлось доказывать его отцовство через суд.

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