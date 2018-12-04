4 декабря Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с советником заместителя министра обороны США госпожой Лаурой Купер, сообщает МО АР.

Поприветствовав гостей, Министр обороны отметил успешное развитие военных отношений между нашими странами и обзорно рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и США, в том числе о деятельности наших военнослужащих в рамках программ НАТО, а также участии азербайджанских миротворцев в небоевой миссии «Решительная поддержка», проводимой Альянсом в Афганистане.

Министр подчеркнул, что обе страны заинтересованы в расширении сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что было принято решение увеличить число азербайджанских офицеров, обучающихся в передовых военно-учебных заведениях США.

Проинформировав гостей о военно-политической ситуации в регионе, Министр обороны особо отметил, что Армения, которая создает угрозу стабильности на Южном Кавказе, невзирая на нормы и принципы международного права, продолжает оккупацию территорий Азербайджана.

В свою очередь, Л.Купер подчеркнула, что правительство США заинтересовано в расширении и укреплении сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности и обороны. Высоко оценив вклад Азербайджана в операции в Афганистане, в том числе профессионализм наших миротворцев, Л.Купер, цитируя слова министра обороны США Джеймса Меттиса отметила, что «успехи, достигнутые сегодня в Афганистане, были бы невозможны без активной поддержки Азербайджана».

Гостя особо отметила участие нашей страны в борьбе с терроризмом и образцовую службу наших миротворцев в Афганистане.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военных отношений между Азербайджаном и США, в частности сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также вопросы военного образования и медицинской подготовки.

Minval.az